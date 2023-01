San Cristoforo, a scuola approda la tutela della api VIDEO

Una importante iniziativa ambientale: "Se scomparissero, si romperebbe una catena naturale con conseguenze sul mondo agricolo".

CATANIA. Scuola e api. Con il supporto del club service Rotary. Il progetto SOS di service ambientale rotariano e in particolare il “Progetto SOS api” promosso del Distretto Rotary 2110 si è svolto presso la Scuola Battisti in via delle Salette nel cuore del quartiere di San Cristoforo.

Un incontro per sensibilizzare gli alunni alla problematica della sopravvivenza delle api e che ha coinvolto gli studenti sulle attività di impollinazione che garantisce la riproduzione di diverse piante selvatiche e la nascita di varie colture, regolando così i differenti ecosistemi.



Un tema, quello delle api, che ha visto coinvolte molte organizzazioni a livello mondiale nella lotta alla loro sopravvivenza. Kevin Pappalardo è l’apicoltore zafferanese che ha illustrato ai ragazzi il mondo delle api: “Se scomparissero, si romperebbe una catena naturale molto difficile da ricreare e con conseguenze sul mondo agricolo”.

Un incontro accolto con entusiasmo dalla Dirigente Maria Paola Iaquinta con la quale il presidente in carica del club, Alberto Lunetta, ha firmato, l’anno scorso, un patto educativo di comunità e uno strumento d’eccellenza per creare alleanze territoriali tra scuole, enti locali, soggetti del terzo settore e della cittadinanza attiva.



“Rotary Catania Ovest e scuola Battisti insieme per parlare di un tema molto importante come quello della tutela delle api – dice Lunetta – e nell’ambito del programma Community Relations della Marina USA e base NAS Sigonella, Barbara Drobina, ufficiale medico in pensione della Marina USA, ha parlato agli studenti di sana alimentazione e corretti stili di vita. Si è trattato di una lezione CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning) ovvero la metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera”.