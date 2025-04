Tragedia a San Gregorio: gli spari, la morte di Carlo, le indagini VIDEO

Il padre in carcere. Gli interrogatori

SAN GREGORIO (CATANIA) – È stato interrogato per tutta la notte. Il 62enne Natale La Verde ha fornito la sua versione dei tragici fatti che hanno portato all’uccisione a colpi di pistola del figlio di 23 anni, Carlo. La mano dalla quale sono partiti i proiettili – almeno uno mortale – sarebbe stata proprio quella del padre. Intervenuto poco prima, stando alla versione fornita agli inquirenti, per sedare una rissa.

Le indagini

Una testimonianza che è al vaglio degli investigatori. Che in queste ore continuano a sentire le deposizioni degli invitati e presenti alla festa che ieri sera si svolgeva all’interno del villino della famiglia La Verde. Un sito che, come in tante altre circostanze, era stato affittato per ospitare un evento. Sono i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania che indagano sull’accaduto. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Catania con in testa l’aggiunto Fabio Scavone ed il sostituto Rocco Liguori.

Carlo La Verde

I rilievi alla villa

Già ieri sera da dopo la mezzanotte, dopo il fatto di sangue, i militari hanno setacciato la villa nel tentativo di preservare da qualunque ingerenza esterna il luogo del delitto.

E nonostante i contorni della quadratura del cerchio appaiono essere già abbondantemente delineati, gli inquirenti intendono vederci chiaro. Il reparto della Scientifica (il Sis), questa mattina ha proseguito nelle analisi e nei rilievi: la villa è stata ufficialmente sigillata. Ed anche sull’arma, si tratta di una rivoltella 357 Magnum, vengono – in queste ore – effettuati i rilievi del caso.

A restare ferito dalle pistolettate della tragica serata di ieri anche un 31enne, già dimesso dall’ospedale Cannizzaro. Nel frattempo, interrogatori ed inchiesta proseguono. E sebbene il 62enne padre-omicida, secondo la prima ricostruzione, si trovi in carcere con l’accusa di omicidio volontario, l’indagine è tutt’altro che chiusa.