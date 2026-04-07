Schifani: “Giudizi positivi sul Sicilia Express la risposta alle polemiche”

"Dall'inizio di questa legislatura che ci battiamo contro il caro voli" VIDEO

PALERMO – “È dall’inizio di questa legislatura che ci battiamo contro il caro voli, contro il caro prezzo dei mezzi di trasporto per consentire ai nostri ragazzi che lavorano al nord e ai nostri parenti anziani di venire in Sicilia, nella loro terra“, a dichiararlo il presidente della Regione Renato Schifani in un video pubblicato sui social.

“Abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto ricorso all’Antitrust, in questi anni siamo intervenuti con i nostri fondi regionali fino a consentire sconti fino al 50% per i siciliani che vogliono raggiungere la Sicilia – ha aggiunto -. Bene, continueremo su questo percorso. In questi giorni abbiamo attivato il nuovo treno Pasquale che ha consentito a tanti ragazzi di poter raggiungere i loro familiari. Il solco è tracciato, non ci fermeremo”.

Nella descrizione del video si legge: “I commenti positivi di chi ha utilizzato il Sicilia Express sono la migliore risposta a quei pochi che fanno polemica sterile pur di guadagnarsi un like o il titolo di una breve. Continueremo a batterci per favorire la mobilità da e verso la Sicilia, il solco è tracciato, non ci fermeremo”, il governatore si riferisce al deputato di Italia Viva Davide Faraone che, questa mattina, ha avuto uno scontro verbale con l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò alla stazione centrale di Palermo.