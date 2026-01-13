Schifani: nessuna preclusione a una maggiore presenza politica in Giunta

Il governatore incontrerà oggi i deputati della Dc

PALERMO – Avanti con il rimpasto, ma senza scossoni. Si racchiude così l’essenza delle risposte date dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ai giornalisti presenti in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.

Al centro dell’incontro ci sono gli interventi per l’aeroporto di Trapani ma l’attesa è tutta per l’eventuale ‘decollo’ del rimpasto di governo. “Ci sarà, questo è certo – assicura Schifani – ma il tema è articolato. Cercherò di fare cambi singoli, a me interessa una organicità dell’azione di governo e per questo cercherò di intervenire con una logica generale di progetto”.

Schifani non esclude modifiche nella compagine tecnica della Giunta, composta al momento dagli assessori Dagnino (Economia) e Faraoni (Salute), e annuncia che le novità potrebbero riguardare anche Forza Italia, dove da tempo il gruppo parlamentare è in pressing per ottenere una casella nel governo”. “Certo, gli assessori tecnici stanno lavorando e non credo sia elegante che proprio ora si senta parlare della loro sostituzione – ancora Schifani -. La politica però a volte obbedisce ad esigenze interne ed equilibri”. Da Schifani, quindi, “nessuna preclusione” ad una maggiore presenza della politica.

Il pensiero corre soprattutto alla richiesta di Fratelli d’Italia di guidare l’assessorato alla Salute come svelato da LiveSicilia in anteprima. “Mi incontrerò poi con Luca Sbardella, con il quale abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Ascolterò le loro esigenze. È giusto che ci sia un’armonia complessiva della maggioranza per arrivare a una nuova giunta, con cambiamenti dovuti a motivazioni di vario genere”.

Capitolo a parte per la Dc, che Schifani incontrerà a breve. “Ci sono due posti vacanti dovuti all’estromissione della Dc da me decisa. Non vedo l’ora di potere coprire questi posti con assessori titolari”. Il governatore resta criptico sui rapporti con lo scudocrociato: “Ascolterò doverosamente i deputati ma cercherò di capire con chi avrò le interlocuzioni politiche. Si tratta un partito che è stato decapitato nei suoi vertici per via delle vicende giudiziarie che hanno colpito Totò Cuffaro e adesso c’è un segretario facente funzioni, Samorì, che però svolge l’ordinaria amministrazione – ha ricordato Schifani -. C’è poi un segretario regionale, che stimo, ma che risulta sospeso da Samorì. Insomma, una situazione tutta da definire”.