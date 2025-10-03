Sciopero, i manifestanti bloccano la circonvallazione a Palermo

PALERMO – Centinaia di manifestanti che partecipano allo sciopero organizzato per solidarizzare con il popolo palestinese, hanno bloccato nel primo pomeriggio viale Regione Siciliana. Il traffico è impazzito, ma diversi automobilisti hanno mostrato solidarietà suonando il clacson.

Il percorso

I manifestanti, dopo avere essere partiti da via Roma ed essere arrivati in piazza Indipendenza hanno percorso via Ernesto Basile raggiungendo viale Regione Siciliana e bloccato tutte e due le carreggiate. Poi il corteo si è nuovamente spostato in piazza Indipendenza.