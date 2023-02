Grave incidente sulla statale: muore trentenne, ci sono feriti

Sarebbe deceduto quasi sul colpo.

Palermo – Un giovane di 30 anni, Diego Lauria, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 115, nel tratto tra Rosolini e Noto. Il giovane, originario di Acate, viaggiava in sella ad una moto insieme ad una ragazza, anch’essa di 30 anni, originaria di Piazza Armerina e si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una settantenne. Diego Lauria è morto sul colpo, la giovane è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Lauria, lavorava come infermiere all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

(Collaborazione Franco Assenza)