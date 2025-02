Sicilia colpita dal maltempo, fiumi straripati e persone isolate

Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco

MESSINA – La Sicilia è nell’occhio del ciclone. Il maltempo sta colpendo l’Isola dalla serata di ieri, sabato 1 febbraio, e per oggi continuerà a colpire, come era già previsto dall’allerta diffusa dalla Protezione Civile.

Il temporale su Messina ha fatto straripare il torrente del villaggio di Zafferia, l’acqua ha trascinato alcune auto. I residenti sono intrappolati nelle abitazioni. Problemi da nord a sud della città per l’abbondante pioggia che sta cadendo dalle prime ore della giornata. Cimiteri, ville e parchi cittadini inibiti.

Molto colpite le Isole Eolie che sono isolate da sabato pomeriggio. Alcuni collegamenti in aliscafo sono stati garantiti solo verso Lipari, Vulcano, Salina e viceversa. Ieri sera e stamattina non è partita la nave da Milazzo per le Eolie: una cerimonia funebre prevista nella chiesa di Valdichiesa a Salina è stata rinviata a domani se stasera ci sarà il collegamento per portare la salma della defunta.

Il maltempo sta creando diversi disagi nella zona di Taormina e Giardini Naxos. La Protezione civile locale ha chiuso le strade che costeggiano i torrenti Santa Venera e San Giovanni dove si è riempita la vasca di contenimento della piena. Gli agenti della polizia municipale stanno monitorando il territorio per gli allagamenti.

Nella frazione taorminese di Trappitello, completamente allagata la statale in corrispondenza del cantiere del raddoppio ferroviario. Ancora allagata, sempre nella frazione, la via Arancio. Trasformata in cascata in corrispondenza di Isolabella, la via Bongiovanni Pescatore. Anche a Taormina la municipale sta effettuando vari controlli. Una considerevole quantità di fango, proveniente dai corsi d’acqua, si è abbattuta nelle baie della costa taorminese.

Diversi interventi dei vigili del fuoco si sono verificati anche nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania, dove il maltempo sta colpendo da diverse ore.