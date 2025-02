Grandine e maltempo, gli interventi di soccorso nel catanese – FOTO

Colpiti soprattutto i paesi etnei del versante sud-est

CATANIA – Una grandinata e condizioni meteo avverse hanno interessato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio la provincia di Catania, soprattutto alcuni paesi etnei del versante sud-est. I vigili del fuoco del Comando Provinciale comunicano di essere stati impegnati in numerosi interventi di soccorso.

In particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania, i vigili del fuoco hanno effettuato molti interventi di soccorso per automobilisti bloccati nelle loro auto in panne e danni d’acqua.

Grandine e maltempo nel catanese: gli interventi

Oltre alle squadre del della Sede Centrale del Comando e dei Distaccamenti Nord e Sud, sono stati impiegati anche i sommozzatori VVF dei Nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto.

Dalla mezzanotte alle 8 del 2 febbraio questo è lo stato degli interventi dei vigili del fuoco: 32 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania; 16 interventi in corso; 14 da espletare.

A Riposto, in zona Torre Archirafi, è segnalata la piena di un torrente. Secondo quanto comunica il Comando provinciale dei vigili del fuoco, la situazione è sotto controllo e sul posto è ancora presente la squadra del Distaccamento di Riposto.

Nel catanese l’allerta arancione per il maltempo continuerà per tutta la giornata di domenica 2 febbraio.