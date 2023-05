Strage di Capaci, scontri a Palermo con la polizia VIDEO

Gli era stato imposto il divieto di presentarsi all'albero Falcone ma hanno provato a forzare il blocco

PALERMO – Il corpo a corpo fra polizia e manifestanti è avvenuto a pochissimi passi dall’albero dove ogni anno, alle 17:57, viene rispettato il minuto di silenzio per commemorare le vittime della strage di Capaci.

I manifestanti sapevano che non gli sarebbe stato permesso avvicinarsi con striscioni e bandiere, ma avevano già annunciato che sarebbero arrivati “fino in via Leopardi. Il nostro non è un contro corteo. Non siamo contro nessuno, me che meno contro la Fondazione Falcone. Vogliamo solo manifestare il nostro pensiero”, così aveva spiegato Jamil El Sadi di Our Voice, organizzatore della manifestazione “obbligata” dalla questura a fermarsi prima di arrivare all’albero Falcone.

“Fuori la mafia dallo Stato”, urlavano, tenendo in mano striscioni con slogan di dissenso per le assoluzione del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Studenti, iscritti alla Fiom Cgil, rappresentanti dell’associazionismo e delle Agende Rosse sono partiti dalla facoltà di Giurisprudenza in via Maqueda. Ad aprire il corteo la gigantografia di una sacra famiglia. Accanto alla Madonna con il bambino, le immagini di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, Renato Schifani e Roberto Lagalla.

All’altezza di via Leopardi il blocco di poliziotti e carabinieri. Qualcuno ha provato a forzarlo. Gli agenti hanno alzato gli scudi anti sommossa e i manganelli per resistere alla pressione. Sono entrati in contatto con la testa del corteo. La tensione è durata per fortuna pochissimo tempo. Il dialogo con i responsabili dell’ordine pubblico della Digos ha rasserenato gli animi. Ai manifestanti è stato consentito di avvicinarsi all’albero Falcone. Le note del silenzio, i nomi delle vittime scanditi al microfono e l’applauso finale hanno unito tutti coloro che sono scesi in strada per dire no alla mafia.