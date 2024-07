Totò Orlando: “Buche, strade, cantieri… Come cambierà Palermo”- VIDEO

Le risposte dell'assessore comunale ai Lavori pubblici

PALERMO- Intervista all’assessore Totò Orlando che fa il punto sui lavori in città, cominciando dagli interventi in via Erice, qualche giorno fa. Si parla del Ponte Corleone, delle strade, delle infrastrutture e delle… buche. Come cambierà Palermo. Tutto nella video-chiacchierata con il direttore di LiveSicilia.it, Roberto Puglisi.

“Sfido chiunque a ricordare un’opera pubblica negli ultimi anni – dice l’assessore -. Noi abbiamo l’ambizione di recuperare il tempo perduto per mettere in sicurezza tutto”. (il resto nella video-intervista)