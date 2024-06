Donna e bambino cadono in un pozzo nel Siracusano, il piccolo è morto

La Procura ha posto sotto sequestro l'area

PALAZZOLO ACREIDE (SIRACUSA) – Una donna di 54 anni e un bambino di 10 anni sono caduti in fondo a un pozzo artesiano di circa 15 metri in una zona di campagna di Falabia a Palazzolo Acreide, nel Siracusano.

La ricostruzione

Sarebbe salito sulla lamiera che copriva il pozzo artesiano, il coperchio avrebbe ceduto e sarebbe precipitato per 15 metri finendo in acqua e annegando.

È la prima ricostruzione della tragedia accaduta a un bimbo di 10 anni che partecipava, insieme al fratello, a un grest organizzato dalla Fondazione Anffas Palazzolo Acreide Doniamo Sorrisi.

Il piccolo era in gita

I bambini disabili erano coinvolti da giorni in escursioni e attività di integrazioni con normodotati e volontari come la coltivazione degli orti e i laboratori di cucina. Oggi era prevista la gita finita in tragedia.

Vedendo il piccolo precipitare, una educatrice di 54 anni, che lavora con l’associazione, avrebbe tentato di soccorrerlo forse calandosi nel pozzo e perdendo l’equilibrio. La donna è stata salvata dai vigili del fuoco. Per il bimbo non c’è stato niente da fare.

La donna è ricoverata in ospedale ed è sotto shock all’ospedale di Siracusa. Sul corpo presenta diversa lividi e contusioni oltre alcuni problemi respiratori.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per un intervento di emergenza e un’ambulanza. Dall’aeroporto di Catania Fontanarossa è decollato un elicottero Drago 148.

Le indagini

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, a carico di ignoti, sull’accaduto e l’area dove è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro per avviare le indagini.

Si sta cercando di capire se la cavità era segnalata in maniera adeguata.