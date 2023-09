La vicenda ha diviso in due parti il mondo del web

Un turista asiatico mangia gli spaghetti con le bacchette e viene prontamente ripreso e rimproverato dal cameriere del ristorante in cui si trova. La vicenda che ha fatto discutere e ha diviso in due parti il mondo del web è accaduta in Italia. Nel filmato girato dallo stesso ragazzo, un vlogger americano di origine asiatica e conosciuto sui social come “hwaniiee“, si vede come il giovane si approccia a mangiare gli spaghetti con le bacchette. Quando il cameriere nota l'”affronto” al bel Paese esclama: “Sei in Italia, non in Cina”.

Il video è subito diventato virale e ha provocato le reazioni di molti. Il protagonista è John Liee, 25 anni, noto influencer che tratta di viaggi. Il video, probabilmente, voleva essere una provocazione.

