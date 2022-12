ULTIMAORA – Precipita aereo militare: massima allerta VIDEO

Si cercano i resti dell'aereo, in aggiornamento

Un aereo militare è precipitato in fase di rientro alla base di Birgi a circa tre chilometri dall’aeroporto. Si tratta di un caccia Eurofighter del 37° Stormo. Stava atterrando, quando è accaduto l’incidente. Il velivolo sarebbe precipitato intorno alle 18.30, nelle adiacenze del Ponte Granatello, in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala. Il pilota è riuscito a salvarsi. Si cercano i resti dell’aereo. L’aeroporto di Trapani Birgi è ai livelli massimi di allerta. L’incidente aereo ha comportato il blocco dei voli in partenza ed in arrivo.