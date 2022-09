Un corto d’autore accompagna la nuova stagione di Catanista

"L'informazione non conosce categoria", spiega il direttore Attilio Scuderi.

1' DI LETTURA

CATANIA. Sedici anni di trasmissione sono un dato impressionante. E lo sono anche, e soprattutto, in una realtà giornalisticamente delicata e complessa come quella del nostro territorio.

Sedici anni: non certo un caso. Tutt’altro.

Una nuova stagione che si apre con un “corto” che in visioni e immagini riassume sentimenti e ambizioni di un progetto destinato a durare ancora a lungo.

Catanista, il format radio-televisivo ma anche social del suo direttore Attilio Scuderi e del sempre sul pezzo Stefano Auteri ritorna in grande stile. In verità non se n’è mai andato: ha informato quotidianamente coinvolgendo il panorama tecnico e giornalistico che ruota attorno ai fatti del Catania; ha raccontato senza genuflessioni i momenti fortunati e non della passione rossoazzurra; ha aperto i microfoni agli appassionati; ha espresso opinioni e lanciato dibattiti senza la pretesa di detenere la verità.

Eccolo il successo, quasi maggiorenne, di Catanista: un approdo di confronto nel mare aperto dell’informazione sportiva.



“L’informazione non conosce categoria – spiega Attilio Scuderi -. Catanista dalla serie A nel 2006 ad oggi con la Serie D continua il suo percorso giornalistico. Abbiamo voluto omaggiare un momento di rilancio del calcio a Catania e gli elementi della natura più la passione sono immagine di questa città. Bisogna credere ed abbiamo ideato questo spot grazie al director Alberto De Luca Deus ex machina di questo corto emozionale. Un grazie a tutti alla Sifi del dott. Carmelo Chines che ha prestato la location delle scene, a mamma Etna e al capitano della Meta Catania Carmelo Musumeci il nostro attore principale. Adesso campo e informazione ma soprattutto contenuti e credibilità dei contenuti. Catanista è pronta per la stagione numero 17 sempre su radio Fantastica e Sestarete ch81″.