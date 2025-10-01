Una mitragliatrice Skorpion e una pistola nascoste in casa, indagine

Arrestato un 46enne VIDEO

SIRACUSA – Un 46enne è stato arrestato a Siracusa perché trovato in possesso di una mitragliatrice Skorpion e di una pistola modificata. Si tratta di un 46enne di Siracusa, scoperto dagli agenti della squadra mobile in collaborazione con le unità cinofile provenienti da Catania.

Il blitz della polizia

Gli agenti hanno sequestrato le due armi e altrettanti silenziatori, oltre alle munizioni, che si trovavano in una nicchia ricavata nel muro perimetrale di una casa che si trova in una zona balneare di Siracusa. Sequestrati anche 78 grammi di marijuana. L’uomo è finito in carcere ma le indagini proseguono per ricostruire i suoi collegamenti con la malavita locale.

