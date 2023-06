Usa, le condoglianze della Casa Bianca per la morte di Berlusconi

Il messaggio della portavoce Karine Jean-Pierre alla famiglia e agli italiani

WASHINGTON – “Estendiamo le nostre condoglianze alla famiglia dell’ex premier” Silvio Berlusconi, “al governo e agli italiani. L’Italia è un amico di vecchia data e un alleato degli Stati Uniti. L’ex premier ha lavorato da vicino con diverse ex amministrazioni per far avanzare i nostri rapporti bilaterali”.

Questo il messaggio della portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, rivolto alla famiglia Berlusconi e a tutti gli italiani dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio deceduto ieri all’ospedale San Raffaele di Milano.