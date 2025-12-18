Villa Sofia-Cervello, Mazzara: nel 2026 potenzieremo gli organici

Parla il direttore generale Alessandro Mazzara - VIDEO

PALERMO – Dal nuovo pronto soccorso di Villa Sofia a quello in fase di completamento all’ospedale Cervello, dall’avvio della stagione di potenziamento del personale medico, sanitario e amministrativo all’abbattimento delle liste di attesa. Il direttore generale dell’azienda Villa Sofia Cervello di Palermo, Alessandro Mazzara, ha tracciato un bilancio del 2025 e la strada da percorre per il nuovo anno alle porte.

“Un bilancio dell’anno certamente positivo – dice Mazzara – per tutte le attività messe in campo e per gli obiettivi raggiunti e da raggiungere nel 2026. Abbiamo definito i lavori del pronto soccorso di Vila Sofia e siamo prossimi a completare quelli del pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Un’opera a cui teniamo tantissimo per dare alla città un pronto soccorso innovativo. Ma non solo opere strutturali, ci sono anche degli interventi per il potenziamento delle risorse umane, avviata la stagione dei concorsi dai dirigenti medici al personale sanitario e amministrativo”.

“Il nuovo pronto soccorso del Cervello – prosegue Mazzara – per quanto riguarda i lavori strutturali sarà ultimato entro il 31 dicembre. Poi si procederà a lavorare su impianti e nuovi arredi. Sulle liste di attesa stiamo lavorando in maniera pressante seguendo le indicazioni dell’assessorato regionale alla Salute. Riteniamo che entro la fine dell’anno raggiungeremo e supereremo le prescrizioni che ci sono state impartite dalle varie circolari dell’assessorato. C’è una grande partecipazione del personale medico e sanitario, che ringrazio. Hanno accolto positivamente il messaggio che la direzione strategica ha più volte manifestato nell’interesse dei cittadini”.