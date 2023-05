“Vota Acireale, amministra Roma”: il caso del programma copiato

L'accusa al candidato sindaco Nino Nicostra: avrebbe utilizzato il testo del sindaco di Roma Roberto Gualtieri

CATANIA – Il programma di Acireale uguale a quello di Roma. È il caso che si è sviluppato nelle ultime ore nella città del carnevale più famoso di Sicilia, in cui uno dei candidati a sindaco è accusato di aver ricopiato il proprio programma da quello utilizzato da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma dall’autunno del 2021.

Elezioni Acireale: il programma

A lanciare il caso è Francesco Fichera, candidato sindaco ad Acireale per una coalizione di centrosinistra. Sulla sua pagina Facebook Fichera scrive ieri un post intitolato “Clamoroso: Nicotra candidato sindaco a Roma” in cui mette a confronto due stralci dei programmi del suo avversario Nino Nicotra, di centrodestra, e di Roberto Gualtieri.

Secondo la grafica allegata da Fichera, la corrispondenza tra il testo esaminato del programma di Nicotra e quello di Gualtieri è del 94,7 per cento, quindi quasi uguale. In dettaglio, il 54,6 per cento del testo è del tutto identico, il 33,5 per cento ha dei piccoli cambiamenti rispetto all’originale, mentre il 4,2 per cento ha un significato correlato.

Nel testo e nella grafica, Fichera specifica che il sito utilizzato per confrontare i testi è copyleaks.com, specializzato in analisi del testo per rilevare plagi. Fichera non ha specificato se a chiedere ed eseguire l’analisi sia stato il suo staff o un soggetto indipendente.

Il sito

Sempre sulla bacheca di Francesco Fichera un altro utente riporta gli screenshot del sito ufficiale di Nino Nicotra in cui compare il testo incriminato. Il sito però non riporta più quei testi. Aprendolo, l’unico programma mostrato è una copia del pdf reperibile sull’albo pretorio del Comune di Acireale.

Sempre sul sito di Nicotra esiste un link che dovrebbe portare al programma completo, ma nel momento della scrittura di questo articolo non mostrava nessun testo.