Grave incidente sulla Catania-Messina: ferite due 70enni di Biancavilla

GIARRE – Un grave incidente lungo l’autostrada Catania – Messina, all’altezza dello svincolo di Giarre, è avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno. Una Citroen rossa – per cause ancora da accertare – si è ribaltata: tettuccio e parabrezza si sono accartocciati. All’interno dell’abitacolo due donne di Biancavilla che sono rimaste ferite. Una delle due in modo più grave: è stato infatti necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Entrambe le donne sono state trasportate al Cannizzaro di Catania. La 70enne è arrivata in codice rosso, la 72enne invece in codice giallo. Le due hanno riportato diversi traumi e ferite. Si trovano nell’area emergenza urgenza. La 70enne, la più grave, non è in pericolo di vita.

Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo, prima per permettere all’elisoccorso di atterrare e poi per la rimozione dei mezzi. Molti hanno consigliato infatti di uscire a Fiumefreddo per raggiungere Catania. Anche la polizia stradale è arrivata sul posto per gestire la viabilità.