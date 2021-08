Maxi incendio, a fuoco canneti e macchia mediterranea FOTO

Ancora incendi a Catania. Il più vasto è quello che ha interessato la zona tra Passo Martino, Ponte Primosole e fiume Gornalunga dove è stato necessario l’intervento dell’elicottero della Forestale. Inoltre in azione anche i Vigili del Fuoco della sezione boschiva Oasi, Forestale e personale della Protezione Civile. A fuoco canneti e macchia mediterranea. In totale oggi sono stati oltre 50 gli interventi dei pompieri in provincia per incendi di sterpaglie e vegetazione