PALERMO – Più tamponi processati rispetto a ieri e un numero di nuovi positivi pressoché stabile. Sono 1.182 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 22.969 tamponi processati (ieri erano stati 1.155 su 20.959 test). Alta ma stabile anche l’incidenza che è al 5,2% (ieri si era al 5,3%).

Sicilia prima per contagi

L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dal Veneto con 844 casi. Sono 23 le vittime, per un totale, dall’inizio della pandemia, di 6.392. Gli attuali positivi sono 28.125 con un decremento di 175 casi. I guariti sono 1.334. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati, 4 sono deceduti il 31 agosto, 15 il 30 agosto, 6 il 29 agosto, 2 il 28 agosto.

Crescono i ricoveri

Sul fronte ospedaliero sono adesso 967 i ricoverati, 17 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 118, quattro in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 247, Catania 221, Messina 25, Siracusa 152, Ragusa 190, Trapani 106, Caltanissetta 91, Agrigento 104, Enna 46.

Intanto a Palermo si prosegue con la campagna vaccinale e con le dosi somministrate nei quartieri, come a Ballarò. LEGGI: Miracolo a Palermo, vaccini e applausi a Ballarò – VIDEO. in una Sicilia ormai zona gialla da più di una settimana, in cui ci si chiede chi abbia nuovamente portato il Covid e quindi perché si sia verificato il repentino aumento dei contagi che hanno condotto il governo nazionale ad optare per le nuove restrizioni.

I dati in Italia

Ma ecco i dati aggiornati alle ultime 24 ore a livello nazionale: sono 6.761 i positivi ai test Covid individuati in base ai dati diffusi dal Ministero della Salute. Ieri erano stati 6.503. Sono invece 62 le vittime in un giorno, rispetto alle 69 della giornata precedente. Sono 293.067 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 303.717. Il tasso di positività è del 2,3%, rispetto al 2,1% di ieri. Sono 555 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.205, rispetto a ieri 26 in meno. LEGGI ANCHE: Cascio e le minacce: “Certo che curerei un No vax”