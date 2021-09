Vaccini a Palermo, zone sicure, zone rosse: i DATI dei quartieri

E’ di pochi giorni fa, ed è una fotografia precisa dei vaccinati a Palermo, la mappa che campeggia come promemoria nell’ufficio del commissario Covid, Renato Costa. L’impressione è quella di un’ottima copertura, secondo i dati che vengono raccolti. E’ pur vero che ci sono due ‘zone rosse’, cioè due rioni non ancora perfettamente in sicurezza, con una percentuale inferiore al settanta per cento di immunizzati. Ma la protezione è vicina, in moltissime porzioni cittadine, all’ottanta per cento e quasi mai inferiore al settanta.

La mappa

Sono cinquantacinque le ‘unità’ prese in esame che danno una indicazione delle somministrazioni a Palermo. ‘Vittorio Veneto’, ‘Principe di Palagonia’ e ‘Sperlinga’ sono le zone più vaccinate con una copertura in percentuale dell’ottantasette per cento. Segnano il passo ‘Palazzo Reale’ e ‘San Filippo Neri’ con il sessantotto e il sessantacinque per cento. Sono le due zone segnate in rosso. Lì la quota di vaccinazioni dovrà essere implementata. Ecco la tabella nel dettaglio. O nella schermata all’inizio dell’articolo.