Ciclone verso Catania: traiettoria, venti e previsioni

CATANIA – Davanti a due morti e una dispersa non si può stare a guardare. E così Catania da domani chiude le saracinesche. Il tempo che oggi ha regalato una tregua andrà a peggiorare. “Da stanotte fino a domani se la traiettoria del ciclone è confermata la zona di Ragusa e di Gela sarà interessata da questo vortice depressionale, da domani dalle 15 in poi si sposterà sul catanese e la fase più critica sarà durante la notte e venerdì”, spiega il previsore meteo Marcello Consolo presso l’ufficio Meteo dell’Areonautica Militare di Sigonella. Che però vuole smorzare i toni allarmistici e catastrofici diffusi in queste ore: “Ci sarà qualcosa di critico ma non sarà devastante come quello di ieri”.

Mezzanotte di giovedì

ore 18 di giovedì

02.00 di venerdì

La differenza con quanto avvenuto ieri è la componente del vento. L’assenza di vento non ha fatto spostare la perturbazione. Una sorta di “nuvola di Fantozzi” che è rimasta ferma e ha colpito tutta la cittadinanza catanese. Quanto avvenuto è un fatto assolutamente “eccezionale” collegato alle alte temperature della superficie del mare (superiori di diversi gradi rispetto alla media del periodo). Comunque le previsioni potrebbero modificarsi se la traiettoria del ciclone dovesse cambiare.

È corretta la definizione di Medicane (dall’unione di Mediterraneo e Hurricane) per descrivere la situazione meteorologica in atto?

“In questo caso specifico non è un termine adatto perché è un vortice depressionario con un occhio dove all’interno i livelli di pressione non sono così considerevoli da pensare che sia un uragano e i venti all’interno non ruotano con le velocità previste per un uragano. Questa situazione che si viene a creare, anche se ha della ventilazione forte al suolo, è dovuta all’esterno della circolazione non all’interno”.

Quale è il termine corretto?

“Un vortice depressionario causato esclusivamente da un blocco di un anticiclone che sta sulla parte orientale dell’Europa e dalla temperatura superficiale del mare che in questo periodo ha temperature veramente eccezionali. Di sopra i cinque – sei gradi previsti rispetto alla norma del periodo”.

Possiamo dare il quadro delle previsioni nelle prossime ore?

“Oggi abbiamo avuto una giornata di tregua che si manterrà fino al tardo pomeriggio. Poi dal pomeriggio la nuvolosità comincerà ad essere più corposa e scura. E principalmente colpirà la parte meridionale della Sicilia. Le zone di Ragusa, Siracusa e Gela saranno interessate in maniera più intensa. Sempre se la traiettoria del ciclone è confermata”

Ci spieghi.

“Se la traiettoria del ciclone che si alimenta grazie alla temperatura del mare resta la stessa allora dovrebbe interessare queste province meridionali inizialmente”.

E domani?

“Domani a Catania il tempo si presenterà come oggi. Invece nelle altre parti della Sicilia sarà nuvoloso con precipitazioni deboli. Successivamente con l’intensificarsi del vento la situazione si sposta verso nord. E in questo caso verso Catania, Messina e la zona calabra. La rotazione è antioraria, sarà sempre più veloce per la temperatura del mare e appena lambirà le coste della Sicilia si scateneranno precipitazioni, temporali e rovesci. Questo a causa della diversa temperatura della terra”

Rispetto a ieri cosa ci aspetta?

“Questa volta avremo una componente in più che è il vento. Ieri abbiamo avuto piogge che cadevano dritto per dritto a Catania, invece questa volta avremo i venti che potrebbero durante le ore notturne e le prime luci dell’alba far formare qualche piccola tromba marina ma sempre nella zona di Ragusa e Siracusa. Dopo la tregua di oggi da stasera ci sarà un peggioramento nella parte meridionale dell’isola e anche nel catanese”.

Ma quale sarà la giornata più pesante per Catania?

“Sarà venerdì quando le piogge saranno continue. E tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì si potranno raggiungere i 150 millilitri di pioggia, che sarebbe un quarto di quello che è caduto ieri”.

Quindi quello vissuto ieri dovrebbe essere stata la giornata più pesante della settimana per Catania?

“È una fase storica ed eccezionale. Non si è mai verificata su Catania una quantità di pioggia in un solo giorno di 600 millilitri”.

Sabato?

“Sabato avremo una giornata ancora instabile nella mattinata, poi nel pomeriggio tenderà a migliorare. Domenica avremo una giornata soleggiata”

Ma quando sapremo se la traiettoria del vortice è confermata?

“A mezzanotte lo sapremo”

Ma secondo le sue previsioni?

“Secondo me dovrebbe slittare verso est e lambire la Sicilia.”



