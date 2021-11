Catania, crollo al Boggio Lera: scuola evacuata FOTO

CATANIA – Cade un tetto del corridoio centrale: per questo i tecnici della Città metropolitana di Catania hanno disposto l’evacuazione dei locali della sede del liceo scientifico Boggio Lera. La scuola ha sede nell’edificio che fu il Monastero della Santissima Trinità, oggi patrimonio Unesco.

La circolare

“A causa del cedimento del tratto terminale ovest del tetto del corridoio centrale – si legge in una circolare – i tecnici della Provincia hanno disposto l’evacuazione dei locali della sede centrale per consentire l’ispezione accurata delle coperture dell’intero edificio”.

“Pertanto – si legge ancora – alle ore 10:45 concluderanno le lezioni tutte le classi al momento ubicate nel corridoio centrale e nel reparto Santa Barbara; alle ore 10:50 le classi del reparto ex custode; alle ore 10:55 le classi del piano terra; alle 11 le classi del reparto padiglione piano e corridoio informatica e polo scientifico; alle ore 11:05 le classi del reparto Quartarone”. (In aggiornamento)

“Verifiche in corso”

I tecnici della Città metropolitana sono al lavoro da stanotte. Dopo essersi messi in contatto con il preside, sono sul posto per capire se sarà possibile e come consentire la prosecuzione, almeno in parte dell’edificio, dell’attività scolastica. “Stiamo facendo accertamenti e vedremo come agire in seguito alle verifiche del caso -ci rispondono dall’ex provincia. Purtroppo, si tratta di edifici storici e di carattere molto antico, per cui non è semplice procedere, con poche risorse”. Quasi zero, sottolineano dagli uffici.

Continua il maltempo

Le attività di verifica le svolge la Pubbliservizi. Ma le stesse potrebbero essere rinviate a causa del maltempo. “In ogni caso, le verifiche sono periodiche – assicurano dalla Città metropolitana – ma, chiaramente, bisogna fare i conti con i violenti fenomeni atmosferici sempre più frequenti”.

Si attende per domani

Per quanto riguarda la giornata di domani e come comportarsi, si rimane in vigile attesa. Lo conferma l’assessore comunale alla protezione civile, Alessandro Porto. “Aspettiamo le previsioni puntuali e il bollettino della protezione civile delle 16 -dice. Siamo ovviamente in allerta – sottolinea – abbiamo attivato Il Coc e tutti gli uffici”.