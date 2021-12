Grave incidente a Siracusa, sei auto coinvolte: un morto FOTO

Gravissimo incidente stradale intorno alle 8 sull’autostrada Catania-Siracusa. Come comunica l’Anas il traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni in seguito ad un tamponamento avvenuto all’altezza del km 20,100, all’altezza di Melilli, nel Siracusano. Nell’impatto una persona ha perso la vita.

Sul posto Anas e soccorritori

L’incidente avrebbe coinvolto almeno sei auto e per cause in corso di accertamento una vettura è uscita fuori strada e una delle persone a bordo è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, precipitando poi dal vidotto ‘Veneziano’. Non è quindi precipitato il mezzo, come viene precisato dall’Anas. “Sul posto – precisano – oltre all’elisoccorso, presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile”.

