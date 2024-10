Paura durante l’atterraggio, l’aereo sbanda rimbalza sulla pista VIDEO

Il velivolo è stato colpito da forti raffiche di vento

TAIWAN – Un recente video diventato virale sui social mostra il drammatico tentativo di atterraggio di un aereo nell’aeroporto di Taoyuan, Taiwan. Durante la manovra, il velivolo è stato colpito da forti raffiche di vento che hanno reso l’approccio estremamente difficile e pericoloso.

L’aereo rimbalza sulla pista: le immagini

Le immagini mostrano l’aereo, gestito dalla compagnia low-cost Scoot, che scende verso la pista ma, dopo un primo tocco brusco, rimbalza due volte in modo precario. A quel punto, il pilota ha deciso di annullare l’atterraggio e rialzarsi in volo per evitare rischi.

L’episodio si inserisce in un contesto meteorologico difficile per la regione, colpita nelle scorse settimane da forti venti e tifoni, come nel caso del tifone Yagi, che ha generato turbolenze notevoli e panico in altri voli diretti nella stessa zona.

L’aeroporto di Taoyuan ha fornito aggiornamenti sulle condizioni meteo e le difficoltà di gestione dei voli durante questi eventi estremi. Questo incidente è stato oggetto di indagini da parte dell’Autorità per l’Aviazione Civile. L’organo verificherà le cause della turbolenza e della gestione dell’atterraggio di emergenza da parte della compagnia.

