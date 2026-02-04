Agata riabbraccia Catania: l’omelia di Renna ed il giro esterno VIDEO

CATANIA – È il 4 febbraio. E al Duomo di Catania si celebra l’uscita dal sacello, ovvero dalla cameretta, del busto reliquiario di Sant’Agata. Un evento che si ripete puntuale all’alba. L’abbraccio di Catania alla sua Santa poco prima della Santa messa dell’aurora. Tra la folla di devoti. Subito dopo l’avvio del giro esterno della Santa.
A inagurare la festa sono state le autorevoli parole di monsignor Luigi Renna, pronunciate nel corso dell’omelia. E dal messaggio di monsignor Barbaro Scionti, responsabile per la Diocesi per la Festa, in apertura del tradizionale giro esterno.