Agrigento, Pace (Dc) contro la Giunta Miccichè: “Mai più 5 anni così”

La nota del capogruppo all'Ars sui lavori della pista di pattinaggio di San Leone

AGRIGENTO – Il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace contro il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Ad accendere la miccia è l’annuncio, da parte dell’amministrazione comunale di Agrigento, dell’approvazione del progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione della pista di pattinaggio di San Leone.

Pace: “Mai più 5 anni così”

Pace, che in una nota annuncia “mai più cinque anni così” in riferimento all’esperienza Miccichè, evidenzia: “Vuoi l’euforia per una buona notizia in cinque anni, vuoi la frenesia dettata dall’ansia di primeggiare a tutti i costi, specie se non si ha alcun merito, l’amministrazione comunale agrigentina ‘dimentica’ di dire ai cittadini e all’opinione pubblica non solo che il finanziamento dei lavori risale al 2024, ma soprattutto che l’emendamento che oggi rende possibile l’intervento è stato sostenuto unicamente dal gruppo Dc all’Ars e fortemente voluto e richiesto dal gruppo consiliare Dc al Comune di Agrigento, convintamente all’opposizione di questa Giunta”.

“Caduta di stile”

E ancora: “La caduta di stile dell’amministrazione comunale, che rivendica meriti che non ha, non riconoscendoli a chi, invece, si è speso per il territorio, rappresenta una costante e una certezza in cinque anni di non governo della città di Agrigento. Cinque anni di fallimento politico-amministrativo – ancora Pace – culminati nel clamoroso flop internazionale di Agrigento Capitale della Cultura di cui, per questioni di opportunità e stile, ci occuperemo a fine 2025. Mai più cinque anni così, cinque anni da dimenticare”.

“Amministrazione ingrata”

Pace poi conclude: “Nonostante un’Amministrazione che in questi anni si è distinta per inadeguatezza, inefficienza e, da ultimo per ingratitudine, grazie alla buona politica in ambito provinciale e regionale San Leone tornerà ad avere la pista di pattinaggio. E questa è davvero un’ottima notizia per tutti. In politica si possono avere idee, visioni e valori diversi, si può appartenere a schieramenti contrapposti, ma nel dibattito pubblico non devono mai venire meno la trasparenza nei confronti dei cittadini e l’onestà intellettuale delle azioni quotidiane”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA