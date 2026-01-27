 Droga, operazione della polizia a Messina: 15 arresti
Droga, blitz a Messina: 15 arresti per traffico e spaccio

In azione la polizia
MESSINA – Operazione contro il traffico e lo spaccio di droga a Messina. la polizia ha arrestato 15 persone. Sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, e vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale su richiesta della Procura. Impiegati circa cento agenti, tra cui personale delle squadre mobili di Messina, Catania e Siracusa. In azione anche le Sisco di Catania e Messina, e i reparti Prevenzione crimine e delle unità Cinofile della polizia.

