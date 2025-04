L’incidente non ha provocato vittime né danni materiali

Un aereo leggero monomotore è riuscito ad atterrare in sicurezza su un’autostrada trafficata nello stato brasiliano di Santa Catarina. Paura e pericolo ma senza provocare feriti né danni ai veicoli in transito. L’atterraggio d’emergenza è avvenuto in circostanze critiche, quando il pilota ha dovuto affrontare un improvviso guasto al motore durante il volo.

Il guasto al motore e l’atterraggio d’emergenza: le immagini

Nonostante le condizioni difficili e la presenza di numerosi veicoli sulla carreggiata a quattro corsie, il pilota ha compiuto una manovra perfetta, riuscendo a far toccare terra all’aereo in modo stabile e senza causare alcuna collisione. Un’azione definita da molti come eroica, che ha evitato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

L’incidente non ha provocato vittime né danni materiali, e il traffico sulla superstrada è stato temporaneamente interrotto per consentire la rimozione del velivolo e garantire la sicurezza dei conducenti.

Le autorità locali hanno elogiato la prontezza e la competenza del pilota, sottolineando come la sua lucidità abbia fatto la differenza. Il video dell’atterraggio d’emergenza in Brasile è rapidamente diventato virale sui social media, attirando l’attenzione anche di testate internazionali.

