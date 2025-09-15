 Autorità portuale, Schifani: "Ricorso in piedi, decideranno i giudici" VIDEO
Autorità portuale, Schifani: “Ricorso in piedi, decideranno i giudici” VIDEO

Il governatore e l'opposizione alla nomina di Tardino
“Ricorso interrotto? Nella maniera più assoluta, sta lì e il 13 gennaio ci sarà la sentenza. Abbiamo preferito rimetterci alla decisione finale nel merito perché ci interessa la stabilità delle posizioni”. Lo ha detto il governatore siciliano, Renato Schifani, a margine di un’iniziativa in ricordo di don Pino Puglisi, a Palermo.

Il ricorso

Schifani ha risposto ad una domanda sul ricorso presentato dalla Regione contro la nomina di Annalisa Tardino a commissaria dell’Autorità portuale del mare di Sicilia occidentale. “Saranno i magistrati a stabilire se è legittima o meno la nomina di una persona che nella propria vita non si è mai occupata di porti o di Autorità portuali”, ha aggiunto il presidente della Regione Siciliana.

La Regione, infatti, ha ritirato la richiesta di sospensiva della nomina puntando tutto su un giudizio di merito da parte dei giudici del Tar.

