L'intervento tempestivo ha evitato la tragedia

ARIZONA, (USA) – A Mesa, in Arizona, un evento straordinario ha trasformato una giornata scolastica ordinaria in un momento di eroismo. Durante il pranzo nella mensa della Porter Primary School, Thomas, un giovane studente, ha salvato la vita di un compagno che rischiava di soffocare.

Il ragazzino ha raccontato i momenti concitati con lucidità e prontezza. «Aveva un vassoio con dell’uva e un vassoio con delle carote e un sacco di piccole cose, e l’ho visto e sentito che piangeva, così ho pensato: “cosa c’è che non va?”». Realizzando che il compagno stava soffocando, Thomas non ha esitato: «Ho deciso di eseguire la manovra di Heimlich».

Grazie al suo intervento tempestivo e coraggioso, il compagno ha potuto riprendere a respirare senza conseguenze. Per questo gesto eroico, Thomas è stato premiato durante una cerimonia ufficiale organizzata dalla scuola. Questo riconoscimento celebra non solo la prontezza del giovane ma anche l’importanza di saper reagire in situazioni di emergenza.

Cos’è la manovra di Heimlich e come eseguirla correttamente

La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso utilizzata per rimuovere un’ostruzione dalle vie aeree causata da un corpo estraneo, come cibo o piccoli oggetti. La sua efficacia dipende dalla corretta esecuzione, che coinvolge una pressione rapida e controllata sull’addome. Per iniziare, è necessario valutare la situazione e accertarsi che la persona non riesca a parlare, tossire o respirare, segni evidenti di un’ostruzione completa. Successivamente, bisogna posizionarsi dietro la persona, avvolgendo le braccia intorno alla sua vita.

Chiudendo una mano a pugno, si posiziona il pollice appena sopra l’ombelico, ma sotto lo sterno, e con l’altra mano si afferra il pugno per stabilizzarlo. A questo punto, si applica una pressione decisa con spinte rapide verso l’interno e l’alto, cercando di espellere l’oggetto bloccato con un movimento simile a una “C” invertita. Se necessario, si continua finché l’oggetto non viene espulso o la persona non riprende a respirare.

Nei neonati e nei bambini sotto l’anno di età, però, la manovra di Heimlich non è consigliata. In tali casi, si utilizzano invece le pacche dorsali e le compressioni toraciche, seguendo le linee guida specifiche di primo soccorso.

L’importanza di conoscere il primo soccorso

L’episodio alla Porter Primary School sottolinea quanto sia cruciale imparare tecniche di primo soccorso come la manovra di Heimlich. Sapere come intervenire in caso di emergenza può letteralmente salvare una vita.

Thomas ha dimostrato che anche i più giovani possono fare la differenza, con il giusto insegnamento e una prontezza di spirito esemplare. La sua storia è un promemoria per genitori, insegnanti e istituzioni sull’importanza di includere il primo soccorso nei programmi educativi. Un piccolo gesto può avere un impatto enorme.

