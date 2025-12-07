Cade nella scogliera della Timpa: soccorsa 58enne VIDEO FOTO

L'intervento dei vigili del fuoco ed il ricovero al Cannizzaro di Catania

CATANIA – I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno soccorso una 58enne che, per cause da accertare, si è infortunata a una caviglia cadendo mentre si trovava sulla scogliera della Timpa di Acireale. Sul posto è intervenuto personale del distaccamento di Acireale, della sezione Navale e del nucleo sommozzatori di Catania.

Il soccorso e il ricovero

Vista la difficoltà di effettuare il soccorso via terra è intervenuto l’elicottero del reparto con a bordo gli elisoccorritori che, dopo averla assistita e messa in sicurezza, l’hanno recuperata con il verriccelo e portata all’ospedale Cannizzaro di Catania.