 Acireale, cade nella scogliera della Timpa: soccorsa 58enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cade nella scogliera della Timpa: soccorsa 58enne VIDEO FOTO

L'intervento dei vigili del fuoco ed il ricovero al Cannizzaro di Catania
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

CATANIA – I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno soccorso una 58enne che, per cause da accertare, si è infortunata a una caviglia cadendo mentre si trovava sulla scogliera della Timpa di Acireale. Sul posto è intervenuto personale del distaccamento di Acireale, della sezione Navale e del nucleo sommozzatori di Catania.

Il soccorso e il ricovero

Vista la difficoltà di effettuare il soccorso via terra è intervenuto l’elicottero del reparto con a bordo gli elisoccorritori che, dopo averla assistita e messa in sicurezza, l’hanno recuperata con il verriccelo e portata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI