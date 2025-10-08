Cardiochirurgia pediatrica, De Luca: “Dati errati, Taormina non si tocca”

Le parole del capogruppo del M5s all'Ars - VIDEO

PALERMO – “I dati sulla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina e di Palermo sono stati presentati in maniera assolutamente errata, con errori talmente gravi da essere impossibile non notarli”. A dirlo è il capogruppo del M5s all’Ars, Antonio De Luca, durante la conferenza stampa convocata a seguito della pubblicazione del piano sanitario presentato nei giorni scorsi dalla Regione Siciliana.

“Alla struttura palermitana viene attribuito un punteggio praticamente irraggiungibile a discapito degli interventi eseguiti a Taormina – commenta De Luca -. Infatti, i tassi medi di occupazione di posti letto che Taormina raggiunge sono pari al 97,3%, mentre quelli di Palermo, che sono stati calcolati tenendo conto solo di 6 posti letto anziché dei 10 che effettivamente ha, sono sempre in perdita, nonostante si voglia fare passare un messaggio diverso”.

“Operazione opaca”

“È una operazione opaca che ha consentito di fare apparire i tassi medi di occupazione di Palermo al 60%, quando in realtà si aggirano attorno al 34% – specifica De Luca -. Se Schifani e il governo regionale vogliono fare una Cardiochirurgia pediatrica a Palermo e trovano le risorse umane e professionali per realizzarla e farla funzionare bene, lo facciano, ma non tocchino quella di Taormina che funziona perfettamente e salva la vita a centinaia di bambini, non solo siciliani”.

“A Taormina non deve essere toccata una virgola – rincara De Luca -. Nel piano operativo si fa credere in maniera artata che Taormina sviluppi numeri inferiori per difficoltà e per casistica rispetto a Palermo che dal canto suo non ha neppure un equipe di cardiochirurgia pediatrica che sta qui in Sicilia h24, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno, così come prevedono le linee guida. Questo è inaccettabile”.