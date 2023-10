Cassata da 150 chili, è record della pasticceria a Sciacca VIDEO

Realizzata da alcuni studenti

SCIACCA (AGRIGENTO) – Una cassata monumentale dal peso di 150 chili che rappresenta un nuovo record per la Sicilia. La torta è stata preparata da studenti e docenti dell’Istituto alberghiero ‘Amato Vetrano’ in occasione della prima edizione di ‘Ducizza’, un evento dedicato all’esaltazione dell’arte dolciaria siciliana.

Sicilia terra di eccellenze gastronomiche

Questo nuovo record sottolinea l’abilità e la passione dei siciliani nella gastronomia. Pochi giorni prima, un altro record culinario era stato raggiunto con l’arancino più grande del mondo a Messina. La cassata è stata realizzata durante il Festival dei Dolci che si è svolto dal 29 settembre al primo ottobre nel quartiere San Michele. L’evento ha avuto come obiettivo la valorizzazione delle tradizioni dolciarie locali.

La cassata record: i particolari

Come è stata creata la cassata da record: all’interno, soffice pan di Spagna e crema di ricotta arricchita con gocce di cioccolato. All’esterno, una glassa tipica del dolce siciliano per eccellenza. Non sono mancate le tradizionali decorazioni. Il processo di creazione ha attratto molti spettatori, entusiasti di vedere il dolce prendere forma davanti ai loro occhi. Un momento di grande soddisfazione per i pasticcieri, che hanno raggiunto un nuovo, dolcissimo record, esaltando la Sicilia e la sua unica identità gastronomica.

