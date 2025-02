Catania, sequestro di armi e droga della Polizia a Picanello VIDEO

In un garage di via Fattorini

CATANIA – Un vero e proprio antro con all’interno armi, munizioni e droga. È il risultato del blitz effettuato dalla Squadra Mobile della Questura etnea che ha individuato e sequestrato un autentico arsenale all’interno di un garage di via Fattorini. Siamo nel quartiere di Picanello in un condominio che gli agenti tenevano da tempo sotto la lente d’ingrandimento di un’indagine che ha portato dritti dritti al sequestro.

I poliziotti hanno trovato, occultati all’interno di valigie e di fusti in plastica armi e munizioni. In particolare, due fucili d’assalto Kalashnikov, calibro 7.62×39, un fucile semiautomatico Beretta, calibro 12 con matricola abrasa e con canna resecata mozza. Ed ancora, una pistola mitragliatrice Skorpion calibro 7.65, nonché altre nove pistole. Sia revolver che semiautomatiche, alcune delle quali prive di matricola e persino la famigerata penna pistola calibro 6.35.

Tutte le armi erano a loro volta munite di silenziatori.

La droga

Ma, come detto, ad essere rinvenuta anche tanta droga assieme a materiale normalmente utilizzato per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente. Hashish, suddivisa in vari involucri, del peso complessivo di 11 chilogrammi. Cocaina, contenuta all’interno di un involucro in cellophane, del peso complessivo di 190 grammi. Marijuana, conservata all’interno di buste sottovuoto del peso complessivo di 48 chili.

Per la cronaca, all’interno del nascondiglio c’erano anche rinvenuti due motocicli rubati. È stato il fiuto dei cani poliziotto Ares e Maui,a segnalare la presenza di droga e armi.

Di chi erano le armi?

Alle indagini condotte all’interno del garage hanno partecipato gli agenti della Polizia Scientifica che ha curato tutti i rilievi necessari alla ricerca di impronte e altre tracce. Per la Questura etnea scatta adesso la seconda fase dell’indagine: quella dell’individuazione del commando.