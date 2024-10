Catania, controlli interforze nel fine settimana: identificate 157 persone

Controllati 82 veicoli

CATANIA – Gli agenti della Questura, coordinati da ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, con il supporto operativo della Polizia Scientifica e del Reparto Mobile, e coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno assicurato un pattugliamento, fisso e dinamico, oltre che nella zona del centro storico (piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena, via Gemmellaro).

Presenza degli agenti anche nelle aree che, generalmente, subiscono un considerevole afflusso di persone, con particolare attenzione alla zona di piazza Nettuno, via del Rotolo e dintorni, in questo periodo ancora frequentato da famiglie e bambini.

In tutto il lungomare, da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia, gli agenti della Polizia di Stato con i militari della Guardia di Finanza hanno assicurato un costante pattugliamento nel corso della intera notte.

Complessivamente, sono state identificate 157 persone, di cui 23 con precedenti, e sono stati sottoposti a controllo 82 veicoli, tra auto e motocicli.