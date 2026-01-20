 Catania e provincia: maltempo e interventi dei vigili del fuoco FOTO
Catania e provincia: allerta meteo e interventi dei vigili del fuoco FOTO

Auto in panne, pali ed alberi pericolanti, incendi fili elettrici, dissesti statici
MALTEMPO
di
1 min di lettura

CATANIA – Il comando dei vigili del fuoco di Catania ha diffuso il report sulla situazione degli interventi dovuti all’allerta meteo.

Allerta rossa ed interventi

Sono almeno 51 gli interventi espletati in tutto il territorio della provincia di cui cause allerta meteo prevalentemente. Auto in panne, pali ed alberi pericolanti, incendi fili elettrici, dissesti statici.

In queste ore sono cinque gli interventi in corso. Alberi pericolanti in via Costa a Grammichele. Incendio fili elettrici ad Acicastello. Soccorso imbarcazione al molo di levante Catania. Alberi pericolanti in via delle querce Pedara. Servizio di assistenza in piazza Europa Catania. Almeno dieci interventi da espletare. Perlopiù dissesti statici ed alberi pericolanti.

