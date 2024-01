Catania, furti di oro e gioielli nelle case: 9 misure cautelari VIDEO

Nel mirino, una dozzina di colpi messi a segno

CATANIA – Sono 9 le misure cautelari disposte per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Dodici in tutto i colpi scoperti, per un bottino in gioielli e oro ammontante ad oltre 120 mila euro.

Operazione Gioiello

È stato denominato Gioiello il blitz che ha visto impegnati all’alba oltre 100 militari del Comando provinciale con il supporto dei reparti specializzati. Sono in tutto 5 le persone finite in carcere, una agli arresti domiciliari, una con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di permanenza in casa in orario notturno, per due è scattato invece l’obbligo di dimora e di permanenza in casa in orario notturno.

L’indagine

L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Catania e condotta dai carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania ed ha permesso di individuare un gruppo criminale specializzato in furti in abitazione, che tra l’aprile 2019 e il dicembre 2021, avrebbe messo a segno – come detto – una dozzina di colpi in diversi Comuni della provincia.

La ricettazione

Individuati anche i canali della ricettazione dei vari bottini, consistenti per lo più in oggetti preziosi e monili in oro, realizzata grazie alla complicità di due fratelli, titolari di una gioielleria di Catania, che si premuravano anche di ripulire la refurtiva da pietre e da possibili altri inserti non di loro interesse, per rendere più difficoltoso un possibile riconoscimento da parte delle vittime.