 Catania, un incendio distrugge un centro benessere
Catania, un incendio distrugge un centro benessere VIDEO FOTO

Diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate per sedare le fiamme
ALLA ZONA INDUSTRIALE
di
CATANIA – Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella zona industriale di Catania, in località Ponte Primo Sole. Le fiamme hanno coinvolto un centro benessere e diverse attività commerciali adiacenti.

L’incendio e l’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con il personale del distaccamento Sud, una squadra dalla sede Centrale, i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Maletto, un’autoscala e numerose autobotti di supporto.

Le fiamme hanno interessato ed aggredito più fabbricati distinti. Rendendo necessario un intervento immediato con l’impiego di tutte le risorse disponibili. L’incendio ha coinvolto complessivamente tre edifici. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche il Corpo Forestale e la Protezione Civile.

Al lavoro per tutta la notte

Sul posto era presente il Funzionario di Servizio dei Vigili del Fuoco, che ha diretto e coordinato le operazioni di spegnimento. Le squadre hanno operato su più fronti per contenere le fiamme, mettere in sicurezza le strutture interessate ed evitare la propagazione dell’incendio agli edifici limitrofi.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte e, al momento, sono ancora in corso le attività di bonifica.

