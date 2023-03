Catania, l’ultimo saluto a “mamma” Lombardo

Durante le esequie, letto un messaggio di Angel Fernandez Artime, rettor maggiore della congregazione salesiana.

CATANIA. Sono stati celebrati nella Chiesa Santa Maria di Gesù di Catania, completamente gremita, i funerali della signora Maria Lirosi Lombardo, madre dell’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo. Dinanzi ai figli della signora Maria, Raffaele, Angelo e Angela, dei nipoti e dei numerosi parenti, Padre Claudio, che ha celebrato la messa e ricordato “la spiritualità cristiana della signora Maria, la sua dolcezza e, nello stesso tempo, fermezza nell’educazione dei figli. Caratteristiche che l’hanno portata ad essere il centro nevralgico della famiglia, punto di riferimento per figli e nipoti. Una donna – ha proseguito Padre Claudio- che ha vissuto la sua cristianità fino all’ultimo, se è vero che negli ultimi mesi della sua vita ha ricevuto il sacramento dell’Eucarestia in casa”.

Al termine della messa Padre Claudio ha letto il messaggio che segue, inviato alla famiglia Lombardo da Angel Fernandez Artime, Rettor Maggiore della congregazione salesiana. “Circostanza morte mamma Maria, donna credente generosa et educatrice salesianamente attenta, affido sua anima dio misericordioso e santi famiglia salesiana. Esprimo mie affettuose condoglianze con preghiere a figli ex allievi e nipoti comune sentimento unione Don bosco et missione salesiana guardando Maria Ausiliatrice madre benedicente et accogliente. Affezionatissimo in Don Bosco, Angel Fernandez Artime Rettor maggiore”. Un secondo funerale è stato celebrato nella Chiesa dello Spirito Santo di Grammichele.