Catania, sequestrata una cavalla: era abbandonata senza acqua né cibo

VIDEO - Era destinata a essere usata nelle corse clandestine

CATANIA – Una giovane cavalla di soli 2 anni è stata salvata dalla Polizia di Stato a Catania, dopo essere stata trovata in un recinto privo di acqua e cibo. Gli agenti della Squadra a Cavallo della Questura, durante un servizio di controllo contro le corse e la macellazione clandestina, sono intervenuti in viale Biagio Pecorino, dove era stata segnalata la presenza dell’animale in stato di abbandono.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato che la cavalla era confinata in uno spazio aperto delimitato da filo spinato, senza alcuna disponibilità di cibo e acqua. L’animale presentava anche la punta delle orecchie mozzata.

La cavalla abbandonata

Le indagini hanno permesso di accertare che la cavalla era stata portata e rinchiusa in quel luogo circa una settimana prima e che alcuni ragazzini occasionalmente le lasciavano del cibo.

Sul posto è intervenuto anche un medico del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinari dell’ASP di Catania, che ha verificato la presenza del microchip identificativo. Tuttavia, a causa delle precarie condizioni in cui versava l’animale, il veterinario ha disposto il sequestro della cavalla, affidandola a un’azienda specializzata del ragusano che se ne prenderà cura in attesa di rintracciare il legittimo proprietario.