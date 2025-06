“Catania si sente insicura, inutile girarci attorno” VIDEO

L'amaro intervento del Direttore di Confcommercio, Francesco Sorbello

CATANIA – “Una vicenda che ci ha sconvolti”. Francesco Sorbello Direttore di Confcommercio non usa altri termini per commentare l’omicidio di Santo Re, pasticcere catanese accoltellato da un parcheggiatore abusivo privo di permesso di soggiorno. Anche lui, ieri, era in cattedrale per il funerale. Presente per portare la solidarietà dell’associazione di categoria che rappresenta.

“La città si sente insicura, non giriamoci attorno”, ci ha detto. E ha invocato un giro di vite da parte delle istituzioni tutte.