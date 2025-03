Colomba di Pasqua, la ricetta: i segreti dello chef Simone Gambino

Il dolce tipico preparato da Cotti in Fragranza

PALERMO – La Pasqua si avvicina, con essa anche il pensiero di molti pronti ad “addentare” uno dei dolci tradizionali come la colomba. Tanti si chiedono come viene realizzato questo dolce che, negli anni, si è trasformato perché viene preparato con gusti e glasse diverse. Tra loro c’è anche lo chef Simone Gambino, che da anni è lo chef di Cotti in Fragranza.

La colomba di Pasqua dello chef Gambino

Lo chef ha preparato una colomba glassata all’amarena, raccontando nel video in alto tutti i processi produttivi che per una colomba artigianale sono abbastanza lunghi e complessi perché per realizzarla in toto sono necessarie 48 ore.

Il progetto Cotti in Fragranza

Cotti in Fragranza è un biscottificio nato nel 2016 all’interno del carcere Malaspina con lo scopo di creare percorsi di crescita e reinserimento lavorativo, opportunità di riscatto e nuovi orizzonti per vita quei ragazzi a rischio marginalità sociale.

Il contributo dei giovani all’interno di Cotti in Fragranza è un contributo attivo ai progetti, prendono decisioni e imparano a conoscere nel dettaglio il valore di ogni prodotto nonché l’impatto sociale, ambientale e territoriale del proprio operato.

I prodotti sfornati dai ragazzi del Malaspina sono diventati, sin dalla nascita, un simbolo di riscatto apprezzato in tutta Italia e oggi in tutto il mondo.

Dal settembre del 2018 Cotti in Fragranza ha aperto un nuovo bistrot che sorge all’interno del giardino di Casa San Francesco, il palazzo seicentesco che si trova tra i vicoli di Ballarò, che nacque come convento dei Cappuccini del Seicento, poi trasformato in infermeria per il ricovero dei frati.

