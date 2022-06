Palermo, l’impronta dei tifosi al “Barbera” – la fotogallery

"Contro gli imbecilli...dacci una mano" è l'iniziativa del club rosanero

PALERMO – Dopo l’atto vandalico che ha rovinato i murales nella cancellata dello stadio “Renzo Barbera”, realizzati dagli artisti internazionali del FestiGRAFF, il Palermo ha deciso di rispondere al gesto alcuni giorni dopo l’individuazione dell’autore. Per farlo, il club rosanero ha coinvolto i tifosi palermitani nel pomeriggio di giovedì 30 giugno in occasione dell’iniziativa denominata “Contro gli imbecilli…dacci una mano”.

Nel piazzale dell’impianto sportivo di viale del Fante, infatti, fino a 200 sostenitori della squadra del capoluogo siciliano si sono radunati per decorare una grande parete nera, lasciando con la vernice rosa un’impronta delle loro mani. Grandi e piccoli tifosi rosanero si sono trasformati in “artisti” per un giorno, riscuotendo grande interesse per la causa.

Con il supporto degli artisti Giulio Rosk e Luca D’agostino il lavoro realizzato nel pomeriggio trascorso allo stadio ha preso forma in un paio d’ore circa, con il risultato finale che è possibile guardare nella foto in alto. Inoltre, sono presenti anche degli scatti che mostrano alcuni partecipanti dell’iniziativa.