Cosenza-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara

Era il 30 settembre 2024, il Palermo vinceva 3-1 in casa del Südtirol: è questa l’ultima vittoria in trasferta dei rosanero prima di oggi. Dopo quasi 5 mesi, infatti, il club del capoluogo siciliano ritrova il successo lontano dalle mura amiche contro il Cosenza, fanalino di coda della Serie B, grazie alle reti di Pierozzi, Brunori e Pohjanpalo. Un successo importante che dà un’ulteriore possibilità di permanenza a mister Dionisi sulla panchina dei rosanero. In alto gli highlights della gara.