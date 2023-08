Cuffaro: “L’apertura di Schifani è gradita e auspicata”

Il commento del leader della nuova Dc

PALERMO – “Il Centro politico non è una posizione geometrica, ma una scelta di idee e una condivisone di valori. Ecco perché la riflessione del presidente Schifani, nel suo contenuto, è non soltanto condivisa dalla Dc, ma anche gradita e auspicata”. Lo dice il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, riferendosi a quanto dichiarato dal governatore della Sicilia, in merito alle prossime elezioni europee. “Lo stare insieme delle forze che si riconoscono nel Ppe e lo sforzo di farlo nel comune interesse di ricostruire nel paese un’area moderata democratica e liberale, ci deve consigliare l’abbandono di piccoli interessi e un proficuo e significativo lavoro per dare fiato a una buona politica e – conclude – far crescere le cose che contano”.