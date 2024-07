Rifiuti nocivi a due passi dall’ospedale: la strada dello scempio VIDEO

Materiale smaltito dandogli fuoco

CATANIA – Siamo tornati, a distanza di un anno esatto, sul luogo dello scempio. È la Strada provinciale 205 nel quartiere di Librino, in passato oggetto anche di attenzione da parte della Città Metropolitana che ne vietò il transito per via del cumulo di rifiuti riversati per strada.

Ebbene, l’arteria che si trova ad un tiro di schioppo dall’ospedale San Marco continua veder esalare i fumi nocivi dell’immondizia data alle fiamme. Rifiuti di ogni natura – anche speciale e pericolosa – che si assiepa tra i bordi della strada.

“In questi giorni si parla di rifiuti ma non si parla di quanti pochi uomini in divisa ci sono per combattere e contrastare questo fenomeno”, ci dicono con amarezza le guardie dell’Eps. E, del resto, le immagini proposte nel video parlano e si commentano da sole.