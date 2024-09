Da Palermo a Capo Nord in moto: “Il mio sogno a 70 anni dopo un infarto”

Ex dipendente Amat lui, casalinga lei

PALERMO – Da Palermo a Capo Nord, diecimila chilometri di felicità in moto. Ex dipendente dell’Amat in pensione lui, casalinga lei. Pietro Cordaro e Anna Sampino condividono la vita – sono marito e moglie – e nella loro vita c’è anche la grande passione per le due ruote.

Come ogni motociclista avevano il sogno di raggiungere Capo Nord, ma era rimasto per troppo tempo nel cassetto.

“Ho avuto un infarto – racconta Pietro -, ma non mi sono fermato. Ho ripreso a poco a poco. Ed eccomi qua. Ho realizzato il mio sogno a 70 anni”. Il viaggio a Capo Nord in sella ad ad una Honda Gold Wing ce le racconta per immagini.

Trollstigen: la Strada dei Troll con i suoi suoi tornanti e i panorami mozzafiato. Nordlandsporten, letteralmente Porta verso il Nord, la regione settentrionale della Norvegia, Nordkapp Tunnel. l’ultimo tunnel sottomarino di collegamento con l’isola di Mageroya che porta a Capo Nord lungo 6870 metri; infine Capo Nord, “La Meta”, il promontorio più a Nord raggiungibile con percorso stradale del continente europeo.

“Mi raccomando – spiega – la visita obbligata per chi scende dalla Finlandia al Santa Claus Village a Rovaniemi per salutare Babbo Natale. La vita di un motociclista è un viaggio in cui ognuno di noi ha la possibilità di accrescere la propria consapevolezza. La possibilità di sperimentarsi e fare esperienza, prendere coscienza di sé e di come funziona il mondo intorno a sé”.