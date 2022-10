De Luca e il Munnizza day: VIDEO “Schifani si occupi del problema”

Il leader di Sicilia Vera: "Dobbiamo manifestare davanti a Palazzo d'Orleans con tutti i nostri rifiuti?"

Il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, chiede urgentemente risposte sul problema dei rifiuti in Sicilia al neo presidente della Regione, Renato Schifani. Lo fa proprio da Palazzo dei Normanni, nel corso della conferenza stampa per presentare l’iniziativa “Munnizza day”. “Siamo in emergenza rifiuti in tutta l’Isola e vogliamo, anzi pretendiamo, che Schifani si occupi immediatamente del problema – dichiara -. Non possiamo certo aspettare l’insediamento della giunta, altrimenti saremo costretti a una manifestazione di piazza davanti Palazzo d’Orleans con tutti i nostri rifiuti”.

De Luca accusa il governo Musumeci di una cattiva amministrazione dei fondi per lo smaltimento dei rifiuti. “Il governo Musumeci – dice l’ex sindaco di Messina – ha creato un disastro per la raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’Isola, e adesso il presidente Schifani si deve occupare immediatamente di questa emergenza siciliana”.